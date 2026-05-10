İsrail Dışişleri Bakanlığı, Küresel Sumud Filosu kapsamında alıkonulan aktivistlere ilişkin soruşturmanın tamamlandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, aktivistler Ebu Kişk ve Avila’nın bugün İsrail’den sınır dışı edildiği bildirildi. Açıklamada ayrıca, İsrail’in Gazze’ye yönelik deniz ablukasını sürdüreceği ve ablukanın ihlal edilmesine izin verilmeyeceği ifade edildi.

Küresel Sumud Filosu’na Müdahale

Küresel Sumud Filosu, Gazze Şeridi’ne yönelik ablukayı kırmak ve bölgeye insani yardım ulaştırmak amacıyla 2026 Bahar Misyonu’nu başlatmıştı.

Filoya ait tekneler, 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında İsrail ordusunun müdahalesine uğradı. Uluslararası sularda gerçekleştirilen operasyonda, aktivistleri taşıyan teknelere müdahale edildiği ve 177 kişinin alıkonulduğu belirtildi.

Aktivistlerin, Gazze’ye yaklaşık 600 deniz mili uzaklıkta ve Yunan kara sularına yakın bölgede gözaltına alındığı kaydedildi.

İşkence ve Tehdit İddiaları

İsrail tarafından gözaltına alındıktan sonra ülkeye götürülen aktivistler Ebu Kişk ve Avila’nın, yoğun fiziki şiddete maruz kaldıkları ve sorgu sırasında ölüm tehditleri aldıkları öne sürüldü. Aktivistlere yönelik iddialarla ilgili uluslararası insan hakları kuruluşlarından da açıklamalar gelmişti.