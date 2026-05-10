Donald Trump, Avrupa’daki ABD askeri varlığına ilişkin yaptığı açıklamada, İtalya’daki Amerikan üslerinden asker çekme seçeneğinin değerlendirildiğini söyledi.

İtalyan basınına konuşan Trump, ABD’nin İtalya’daki askeri üslerine yönelik yeni bir değerlendirme sürecinin gündemde olduğunu belirterek, “İtalya’daki üslerden asker çekme konusunu değerlendiriyorum” ifadelerini kullandı.

Trump, açıklamasında İtalya Başbakanı Giorgia Meloni hakkında da değerlendirmelerde bulundu. Meloni yönetiminin ihtiyaç duydukları dönemde destek vermediğini öne süren Trump, “İtalya’ya ihtiyacımız olduğunda Meloni yoktu. Oysa ben ve ülkem her zaman İtalya’nın yanındaydık” dedi.