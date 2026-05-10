Mesud Pezeşkiyan, yaz aylarında artması beklenen enerji tüketimine karşı vatandaşlara tasarruf çağrısında bulundu.
İran basınında yer alan haberlere göre Pezeşkiyan, başkent Tahran’da Plan ve Bütçe Kurumu’na gerçekleştirdiği ziyarette enerji tasarrufuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Yaz döneminin yaklaşmasıyla birlikte enerji tüketiminde artış yaşanabileceğini belirten Pezeşkiyan, özellikle yüksek enerji tüketen elektronik cihazların daha verimli sistemlerle değiştirilmesi gerektiğini söyledi.
Pezeşkiyan, “Bazı yerel ve ulusal kuruluşlar, halkı enerji tasarrufu konusunda bilgilendirmeli. Özellikle soğutma amacıyla kullanılan ve yüksek miktarda enerji harcayan elektronik ekipmanların, enerji tasarrufu sağlayan yeni ekipmanlarla değiştirilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.
Enerji tasarrufu konusunu yakından takip ettiğini belirten Pezeşkiyan, kamu iş birliğiyle ülkenin enerji şebekesi üzerindeki yükün azaltılmasının hedeflendiğini kaydetti.