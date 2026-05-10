Hüseyin Can Güner, mahalle ziyaretleri kapsamında vatandaşlar ve esnafla bir araya gelmeye devam etti. İlçenin farklı noktalarında incelemelerde bulunan Güner, belediye çalışmalarını yerinde değerlendirirken mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini dinledi.

Farklı mahallelerde gerçekleştirilen buluşmalarda konuşan Güner, belediye hizmetlerinin sahada takip edildiğini belirterek, mahallelerin ihtiyaçlarının yerinde tespit edildiğini ifade etti.

Birlik Mahallesi’nde Yeşil Alan Vurgusu

Birlik Mahallesi’nde parklarda incelemelerde bulunan Güner, vatandaşlarla görüşerek yeşil alanların artırılmasına yönelik çalışmalara değindi.

Güner, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, parkların geliştirilmesi ve çocuklar ile vatandaşların kullanabileceği sosyal alanların artırılması için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Yaşamkent’te Sosyal Projeler Ele Alındı

Başkan Güner’in ziyaret programındaki bir diğer durak Yaşamkent Mahallesi oldu. Mahalle muhtarı ve vatandaşlarla birlikte bölgede incelemelerde bulunan Güner, Çankaya Belediyesi’nin Çankaya Evi ve Emekli Lokali projelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ziyarete, Adnan Beker de katıldı.

Mahalle ziyaretlerinde vatandaşların görüş ve taleplerinin dinlendiğini belirten Güner, ilçede sosyal yaşam alanları ve yeşil alanlara yönelik çalışmaların devam edeceğini ifade etti.