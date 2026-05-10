Uzak Şehir dizisinin başrol oyuncuları Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal, sezon finali öncesinde Cannes Film Festivalikapsamında düzenlenecek Türkiye resepsiyonuna katılmak üzere Cannes’a gidecek.

Bayram haftasında sezon finali yapması planlanan dizinin oyuncuları, 16 Mayıs akşamı gerçekleştirilecek özel davette yer alacak.

Akbaba ve Ünsal’ın, iki sezon boyunca çekimlerinde görev aldığı “Go Türkiye” mini dizisi kapsamında düzenlenen etkinlikte uluslararası arenada Türkiye’yi temsil eden isimler arasında bulunacağı belirtildi.