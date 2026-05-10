10 Ekim 1966’da Narman’da dünyaya gelen İbrahim Erkal, müziğe küçük yaşlarda bağlama, mandolin ve flüt çalarak başladı. Lise yıllarının ardından aldığı solfej ve nota eğitimiyle müzik kariyerini geliştiren sanatçı, bir dönem Ankara’da çeşitli mekanlarda sahne aldı.

1984 yılında “İbrahim Güzelses” adıyla çıkardığı ilk albümü “Sarhoş Baki” beklenen ilgiyi görmese de Erkal, müzikten vazgeçmedi. Askerlik görevinin ardından İstanbul’a yerleşen sanatçı, bir yandan garsonluk yaparken diğer yandan müzik çalışmalarını sürdürdü.

“Canısı” ile zirveye çıktı

Sanatçının 1994 yılında yayımladığı “Tutku” albümü kariyerinde dönüm noktası oldu. Ardından gelen “Sıra Bende/Aklımdasın” albümündeki “Aklımdasın” şarkısı büyük çıkış yakaladı.

1996’da yayımlanan “Gönlünüze Talibim” albümündeki “Canısı” ve “Unutmayacağım” eserleri ise Erkal’ı arabesk-fantezi müziğin en güçlü isimlerinden biri haline getirdi.

Oyunculukta da iz bıraktı

İbrahim Erkal, müzik kariyerinin yanı sıra oyunculuk alanında da adından söz ettirdi. Yönetmen Temel Gürsu imzalı Canısı adlı televizyon filminde Emine Ün ile başrolü paylaşan sanatçı, daha sonra Sırılsıklam dizisiyle ekran karşısına çıktı.

Şarkıları birçok sanatçı tarafından seslendirildi

İbrahim Tatlıses, Hülya Avşar, Alişan, Zara ve Burhan Çaçan gibi birçok ünlü isim, Erkal’ın eserlerini yorumladı.

Milyonları aşan albüm satışlarıyla önemli bir başarı elde eden sanatçı, 2002 yılında “Ben Bu Şöhreti Sevmedim” adlı kitabını da yayımladı.

Sevenlerini yasa boğan veda

2003 yılında Filiz Akgün ile evlenen sanatçının üç çocuğu dünyaya geldi. İbrahim Erkal, 2017 yılında evinin otoparkında geçirdiği talihsiz kaza sonrası hastaneye kaldırıldı. Uzun süre yoğun bakımda tedavi gören sanatçı, 11 Mayıs 2017’de hayatını kaybetti.

İbrahim Erkal’ın cenazesi, Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verildi.