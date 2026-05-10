İnegöl ilçesinde narkotik ekiplerinin şüphe üzerine takibe aldığı bir kişi, kovalamaca sonucu yakalandı. Üzerinde uyuşturucu madde bulunan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Takip edildiğini anlayınca kaçtı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı İnegöl Narkotik Büro Amirliği ekipleri, davranışlarından şüphelendikleri Ali K.’yı izlemeye aldı.

Bir süre sonra polis tarafından takip edildiğini fark eden şüpheli kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacanın ardından ekipler Ali K.’yı yakalayarak gözaltına aldı.

Üzerinden metamfetamin çıktı

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 60 gram metamfetamin ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Ali K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.