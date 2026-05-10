Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde yaşayan 77 yaşındaki Ayşe Cırık, doğuştan fiziksel ve zihinsel engelli olan kızı Dilek Cırık’a yarım asırdır büyük bir özveriyle bakıyor. Zorlu yaşam koşullarına rağmen kızını bir an olsun yalnız bırakmayan anne, fedakârlığıyla örnek oluyor.

Tedavi için yurt dışına kadar gitti

Çamlıca Mahallesi’nde yaşayan üç çocuk annesi Ayşe Cırık’ın kızı Dilek, doğuştan engelli dünyaya geldi. Kızının sağlığına kavuşması için yıllarca mücadele eden anne, Türkiye’de birçok hastanenin yanı sıra Fransa’da da tedavi arayışına girdi.

Ancak doktorların rahatsızlığın doğuştan geldiğini söylemesi üzerine aile kesin bir çözüm bulamadı. Yıllarca Ankara ve İstanbul’da tedavi süreci geçirdiklerini anlatan Cırık, zamanla umutlarını kaybetseler de kızını hayata bağlamak için mücadeleden vazgeçmedi.

Kızını okula sandıkla taşıdı

Dilek Cırık’ın eğitim alabilmesi için büyük çaba gösteren anne, o yıllarda tekerlekli sandalye imkânı bulunmadığını belirterek kızını önce sırtında, daha sonra ise altına tekerlek taktırdığı bir sandıkla okula götürdüğünü anlattı.

Beş yıl boyunca kızının okul hayatına eşlik eden Ayşe Cırık, okulda beklediği süreyi değerlendirmek için dikiş kursuna yazıldığını ifade etti. Yaz-kış demeden kızının yanında olduğunu söyleyen anne, okul yöneticilerinin de kendisine destek verdiğini dile getirdi.

“Evlat hiçbir zaman terk edilmez”

Yaklaşık 17 yıl önce eşinden ayrılan Ayşe Cırık, yaşamını yetim maaşı ve kızına bağlanan engelli bakım ücretiyle sürdürüyor. İmkânları ölçüsünde kızının tüm ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan anne, genç annelere de önemli mesajlar verdi.

Çocukların hangi şartta olursa olsun yalnız bırakılmaması gerektiğini söyleyen Cırık, “Anne olmak sabır ve emek istiyor. Evlat kolay terk edilmez” dedi.

“Ömrüm yettiği sürece bakarım”

İki oğlunun desteğiyle ayakta kaldığını anlatan Ayşe Cırık, kızına ömrünün sonuna kadar bakmak istediğini belirtti.

Cırık, “Rabb’im bana sağlık verdiği sürece kızımın yanında olacağım. Ondan önce gitmesi de sonra gitmesi de acı. Ama ben elimden geldiğince ona destek olmaya devam edeceğim” sözleriyle duygularını ifade etti.