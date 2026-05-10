Sağlık Bakanlığı, uluslararası bir seyahat gemisinde bulunan ve sağlık durumları yakından takip edilen 3 Türk vatandaşına ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, vatandaşların yarın Türkiye’ye getirileceği bildirildi. Uluslararası otoritelerle koordinasyon içinde yürütülen takip sürecinde, 3 vatandaşta herhangi bir semptom ve hastalık bulgusu olmadığı belirtildi.

Açıklamada, vatandaşların Türkiye’ye ulaştıkları andan itibaren karantinaya alınacağı ve sağlık süreçlerinin Bakanlık tarafından titizlikle yürütüleceği ifade edildi.