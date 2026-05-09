Karşılaşmaya hızlı başlayan Beşiktaş, 6’ncı dakikada Orkun Kökçü’nün uzak mesafeden çektiği şutta gole yaklaştı ancak kaleci Andre Onana başarılı oldu. Siyah-beyazlı ekip, 11’inci dakikada penaltı kazandı. Oh’un ceza sahasında kaleci Ahmet Doğan Yıldırım’ın müdahalesiyle yerde kalmasının ardından hakem Oğuzhan Çakır beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Orkun Kökçü, 14’üncü dakikada fileleri havalandırarak takımını 1-0 öne geçirdi.

Trabzonspor ise gole anında cevap verdi. 15’inci dakikada Nwakaeme’nin pasıyla hareketlenen Umut Nayir, sol çaprazdaki Zubkov’u gördü. Ukraynalı oyuncunun düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu ve skor 1-1’e geldi.

İlk yarısı beraberlikle tamamlanan maçın ikinci bölümünde Beşiktaş baskılı oynasa da aradığı golü bulamadı. Trabzonspor, 62’nci dakikada öne geçti. Zubkov’un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Muçi, ayak içi vuruşuyla Ersin Destanoğlu’nu mağlup ederek takımını 2-1 üstünlüğe taşıdı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca bordo-mavililer kritik deplasmandan 3 puanla ayrıldı.

Beşiktaş Taraftarından Sessiz Protesto

Siyah-beyazlı taraftarlar, takımın son dönemde aldığı sonuçlara tepki göstermek amacıyla mücadelenin ilk 5 dakikasında tezahürat yapmadı. Tribünler bu bölümde sahaya sırtını dönerken, 5’inci dakikanın ardından “Beşiktaş sen bizim her şeyimizsin” tezahüratı yapıldı. Ayrıca maç öncesi stat hoparlörlerinden Sergen Yalçın’ın ismi anons edildiğinde tribünlerden protesto sesleri yükseldi.

Onana Şoku

Trabzonspor’da kaleci Andre Onana, maçın ilk dakikalarında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi. Kamerunlu file bekçisi 7’nci dakikada yerini Ahmet Doğan Yıldırım’a bıraktı. 19 yaşındaki genç kaleci, Süper Lig kariyerindeki ilk maçına Beşiktaş deplasmanında çıktı.