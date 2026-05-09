Maça hızlı başlayan Antalyaspor, ilk dakikalardan itibaren Galatasaray savunmasını zorladı. Doğukan Sinik’in erken dakikalardaki şutu tehlike yaratırken, Galatasaray ise Yunus Akgün, Sallai ve Osimhen ile üst üste fırsatlar yakaladı. Özellikle Victor Osimhen’in ilk yarıda kaçırdığı pozisyonlar tribünlerde büyük heyecan yarattı.

Karşılaşmanın ilk golü uzatma dakikalarında geldi. 45+3’te Bünyamin Balcı’nın ortasında Soner Dikmen’in kafa vuruşu ağlarla buluştu ve Antalyaspor deplasmanda 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıya baskılı başlayan Galatasaray, 56. dakikada Lemina’nın kafa golüyle eşitliği sağladı. Ancak Antalyaspor sadece 6 dakika sonra Soner Dikmen’in frikik golüyle yeniden üstünlüğü ele geçirdi.

Şampiyonluk gecesinde pes etmeyen Galatasaray, 66. dakikada Osimhen’in penaltı golüyle skoru 2-2 yaptı. Taraftar desteğini arkasına alan sarı-kırmızılılar, baskısını artırırken beklenen gol 88. dakikada geldi. Victor Osimhen, Lang’ın pasında topu ağlara göndererek takımını ilk kez öne geçirdi.

Mücadelenin skorunu ise uzatma anlarında Kaan Ayhan belirledi. Icardi’nin asistinde fileleri havalandıran milli oyuncu, şampiyonluk kutlamalarını başlattı.

Bu sonuçla Galatasaray puanını zirvede şampiyonluğu garantileyecek seviyeye çıkarırken, sarı-kırmızılı camia bir kez daha Süper Lig kupasını müzesine götürmeyi başardı. Özellikle Victor Osimhen’in kritik golleri ve takımın geri dönüş performansı sezonun en unutulmaz maçlarından biri olarak kayıtlara geçti.