Fenerbahçe’nin UEFA’dan yaklaşık 15 milyon euro para cezası alacağı iddiası spor gündeminde geniş yankı uyandırdı. İddiaya göre sarı-lacivertli kulübe verilecek cezanın büyük bölümünün finansal limit aşımından kaynaklandığı belirtildi.

Haziran ayının ilk haftasında açıklanması beklenen cezanın, UEFA’nın Finansal Fair Play kriterleri kapsamında değerlendirildiği öne sürüldü. Kulüp yönetiminin süreci yakından takip ettiği öğrenilirken, kararın kısa süre içerisinde resmiyet kazanabileceği ifade edildi.

Söz konusu gelişmenin ardından Fenerbahçe camiasında gözler UEFA’dan gelecek resmi açıklamaya çevrildi. Olası cezanın kulübün transfer planlaması ve mali yapısına etkisinin olup olmayacağı ise merak konusu oldu.

Öte yandan Fenerbahçe ya da UEFA cephesinden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.