Okullarda giriş çıkış ve eğitim sırasında güvenliği sağlamak amacıyla kurum önlerinde polisler görevlendirildi. 17 yıllık polis memuru Emre Tozoğlu da Zonguldak İlkokulu'nda görev yapmaya başladı. Geçen günlerde görevi sırasında teneffüste çocukların isteğini kırmayan Tozoğlu, onlarla ip atladı. O anlar, okulun sanal medya hesabında, 'Bir ilkokulda güvenliği sağlamak için görevlendirilmişsen, içindeki çocuk sana ip atlama oyunu da oynatır, çocuklarla kahkaha da attırır. İyi ki bizimlesiniz' notuyla paylaşıldı. Görüntüler, sanal medyada ilgi gördü.

'ÇOCUKLARLA VAKİT GEÇİRMEYİ SEVİYORUM'

Emre Tozoğlu, 'Çocuklarla vakit geçirmeyi seviyorum. Benim de bir çocuğum var. Çocuklar, 'Polis amca ip atlayabilir miyiz' deyince kıramadım onları. Çocuklar polisi seviyorlar, haddinden fazla. Kimisi gelip sarılıyor sebepsizce. Kimisi, 'Polis amca krakerimden alır mısın bir tane' kimisi, 'dondurma al' diye gelip söylüyor. Dün de çocuklar gelip 'İp atlayabilir miyiz' deyince kıramadım onları. Okul müdür yardımcımız Nilüfer Hocam bizi çekmiş. Sosyal medyada görünce, daha doğrusu eşim söyledi 'viral oldun' diye. Ben de baktım, hoşuma da gitti. Çok da güzel çekmiş, çocuklar da çok güzel. Böyle bir durum yaşadık' dedi.

'SEN KAYIPLARI BULUYORSUN' DEYİNCE, BERABER KALEMTIRAŞ ARAMIŞLAR

Tozoğlu, 'Çocuklar, polisi çok sevdikleri için sürekli yanıma geliyorlar. Geçen bir çocuk gözlüğü kaybetmiş, 'polis amca onu bulabilir miyiz' dedi. Çıktık merdivenlere baktık, bulduk. Bir çocuk 'Kalemtıraşımı kaybettim, polis amca. Sen kayıpları buluyorsun, bunu da bulalım beraber' deyince sınıfta aradık, onu da bulduk. Güzel anılarımız oluyor' diye konuştu.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen ve sıralı amirleriyle huzur ve güvenlik için çalıştıklarını söyleyen polis Tozoğlu, 'Zonguldak için en güzel şekilde çalışıyoruz. Çocuklar bizim geleceğimizin teminatı. Biz onlar için elimizden geleni en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz' ifadelerini kullandı. (DHA)