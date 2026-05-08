Litvanya’daki Zalgirio Arena’da oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe Beko, ilk çeyreği 25-20 üstün tamamladı. Hücumda tempolu oyununu sürdüren temsilcimiz, soyunma odasına da 47-42 önde girdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında toparlanan Zalgiris, üçüncü çeyrekte skoru lehine çevirdi. Ev sahibi ekip son periyoda 62-61 üstün girerken mücadelede büyük heyecan yaşandı.

Normal sürenin son bölümünde iki takım da kritik sayılar bulurken maçın 40 dakikası 80-80 eşitlikle sona erdi ve mücadele uzatmaya taşındı.

Uzatma periyodunda tecrübesini ortaya koyan Fenerbahçe Beko, 90-83’lük avantajı yakalayarak parkeden 94-90 galip ayrıldı. Bu sonuçla sarı-lacivertliler, EuroLeague’de Dörtlü Final’e yükselen taraf oldu.

Son şampiyon unvanını taşıyan Fenerbahçe Beko, Final Four’da Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile finale çıkma mücadelesi verecek. Avrupa basketbolunun en büyük organizasyonundaki Dörtlü Final karşılaşmaları, 22-24 Mayıs tarihleri arasında Panathinaikos’un sahası Telekom Center’da oynanacak.