Programda konuşan Kurtulmuş, Türk diasporasının Türkiye’nin uluslararası gücüyle paralel şekilde geliştiğini belirterek, “Türkiye, bölgesinde büyük bir aktör ve dünyada sözü güçlü bir ülke oldukça sizler de bulunduğunuz yerlerde daha güçlü hale geleceksiniz” dedi.

“Birinci neslin mücadelesini saygıyla anıyoruz”

Kurtulmuş, Avrupa başta olmak üzere farklı ülkelerde yaşayan Türk toplumunun geçmişten bugüne verdiği mücadeleye dikkat çekti. İlk neslin zor şartlarda kimliğini ve inancını koruduğunu vurgulayan Kurtulmuş, “Babalarınız, dedeleriniz kimsenin olmadığı dönemlerde bile milli kimliklerini koruyarak varlıklarını sürdürdü” ifadelerini kullandı.

“Yabancı düşmanlığı bir risk olduğu kadar fırsata da dönüşebilir”

Konuşmasında Avrupa’da artan yabancı düşmanlığı ve İslamofobiye de değinen Kurtulmuş, bu durumun Türk toplumu için risk oluşturduğunu ancak doğru değerlendirildiğinde bir fırsata dönüşebileceğini söyledi.

Türk toplumunun farklı kültürlerle uyum içinde yaşayabilme kabiliyetine sahip olduğunu belirten Kurtulmuş, Türklerin tarih boyunca farklı inanç ve kültürlerle bir arada yaşayabilen bir medeniyetin mirasçısı olduğunu vurguladı.

“Türk diasporası örnek olmalı”

Türk diasporasının yaşadığı ülkelerde örnek bireyler olması gerektiğini ifade eden Kurtulmuş, gençlere şu çağrıda bulundu:

“Bulunduğunuz ülkelerde yıldız gibi parlayan insanlar olun. Hangi alanda çalışıyorsanız en iyisi olmaya gayret edin. Zihninizde ve gönlünüzde hep Türkiye olsun.”

“Türkiye mazlum milletlerin özetidir”

Türkiye’nin tarihsel ve kültürel rolüne de değinen Kurtulmuş, Türkiye’nin mazlum milletlerin sesi olduğunu belirterek, “Türkiye İslam dünyasının ve ümmetin öncüsüdür” dedi.

Program sonunda Kurtulmuş, YTB Başkanı ve yurt dışından gelen genç temsilcilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.