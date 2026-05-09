Karşılaşmaya iki takım da kontrollü başladı. Ev sahibi Konyaspor, 12’nci dakikada Bardhi ile gole yaklaşsa da sonuç alamadı. Bu pozisyonun hemen ardından Fenerbahçe öne geçti. 13’üncü dakikada Kerem’in pasında Talisca’nın şık şekilde bıraktığı topu alan Fred, ceza sahasına girip yaptığı düzgün vuruşla takımını 1-0 öne taşıdı.

İlk yarının kalan bölümünde oyunun kontrolünü elinde tutan Fenerbahçe, rakibine net fırsat vermedi. 45’inci dakikada Kerem’in şutunda kaleci Bahadır gole izin vermedi ve ilk devre sarı-lacivertlilerin üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıya daha baskılı başlayan Fenerbahçe, 56’ncı dakikada farkı ikiye çıkardı. Kerem’in kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Brown, yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 0-2.

Konyaspor’un oyundan düşmesiyle birlikte tempo tamamen Fenerbahçe’ye geçti. 71’inci dakikada gelişen hızlı atakta Musaba’nın pasında son çizgiye inen Mert Müldür, topu kale önüne çevirdi. Fred, düzgün dokunuşuyla kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti.

Kalan dakikalarda başka gol olmazken Fenerbahçe sahadan 3-0’lık net galibiyetle ayrıldı.