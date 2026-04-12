Konya’nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, balık tutmaya giden iki kardeşten biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Seydişehir-Beyşehir karayolunun 5’inci kilometresinde meydana geldi. Hüseyin Yıldırımoğlu’nun kullandığı 42 LK 543 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Kazada hurdaya dönen araçta bulunan sürücü Hüseyin Yıldırımoğlu ile kardeşi Mehmet Yıldırımoğlu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araç içinde sıkışan iki kardeş, ekiplerin müdahalesiyle çıkarılarak ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Mehmet Yıldırımoğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.