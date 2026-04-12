Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün yayımlanan bir haberde yer alan “altın rezervlerindeki düşüş” iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, söz konusu azalmanın teknik bilgi eksikliğinden kaynaklı yanlış yorumlandığı belirtilerek, kamuoyundaki değerlendirmelere açıklık getirildi.

Bakanlık, borçlanma politikasının; borç stokunun vade yapısı, faiz kompozisyonu ve risk profilinin bütüncül şekilde ele alınmasıyla oluşturulduğunu vurguladı. Bu kapsamda alınan kararların, piyasa koşulları ve yatırımcı talebi gözetilerek, sürdürülebilirlik ile maliyet-risk dengesini koruyacak şekilde şekillendirildiği ifade edildi.

Altın Borçlanmasında Yeni Dönem

Açıklamada, Hazine’nin altın bakiyesindeki değişimin iddiaların aksine planlı bir stratejinin sonucu olduğu belirtildi. 2026 yılı borçlanma stratejisi çerçevesinde, altın cinsi borçlanmalarda çevirme oranlarının kontrollü biçimde düşürüldüğü kaydedildi.

Bu adımın, altın cinsi borç stokunun toplam borç içindeki payını azaltarak borç kompozisyonunu daha dengeli hale getirmeyi ve piyasa risklerine maruziyeti sınırlamayı hedeflediği aktarıldı.

Borç Çevirme Oranı Yüzde 76 Seviyesinde

2026 yılının ilk üç ayında (Ocak-Mart dönemi), altın cinsi iç borçlanma stratejisinde revizyona gidildiği belirtilen açıklamada, vadesi gelen borçların tamamının yenilenmediği ifade edildi. Bu doğrultuda borç çevirme oranının bilinçli olarak yüzde 76 seviyesinde tutulduğu bildirildi.

Risk Dağılımı ve Vade Çeşitliliği Vurgusu

Ayrıca, çevrilen altın cinsi yükümlülüklerde vade yapısının çeşitlendirildiği belirtilerek, belirli dönemlerde yoğunlaşabilecek itfa riskinin önüne geçilmesinin hedeflendiği kaydedildi. Bu yaklaşımın, borç servis profilini daha dengeli ve öngörülebilir hale getirdiği vurgulandı.

Bakanlık, altın cinsi borçlanmalara yönelik bu stratejik yaklaşımın önümüzdeki dönemde de sürdürüleceğini bildirdi.