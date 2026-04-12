Van - Bitlis kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, içerisinde dağcıların da bulunduğu minibüsün takla atması sonucu 13 kişi yaralandı.
Kaza Kuskunkıran Tüneli yakınında meydana geldi
Kaza, saat 18.00 sıralarında Van-Bitlis kara yolunun 80’inci kilometresinde, Kuskunkıran Tüneli yakınlarında gerçekleşti. Bitlis yönünden Van’a seyir halinde olan 01 DTR 33 plakalı minibüs, kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.
Ekipler seferber oldu
Kazanın ardından olay yerine jandarma, AFAD, UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada minibüste bulunan 13 kişi yaralandı.
Yaralıların durumu iyi
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Van’daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yetkililer, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.
İnceleme başlatıldı
Kazayla ilgili ekipler tarafından detaylı inceleme başlatılırken, olayın kesin nedeninin yapılacak araştırmanın ardından netlik kazanacağı belirtildi.