İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZBETON A.Ş. hakkında yürütülen usulsüzlük soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ümit Erkol tutuklanarak cezaevine gönderildi.

10 kişi hakkında işlem başlatıldı

Yeni yönetim kurulunun şikâyet dilekçesi, mağdur beyanları ve bilirkişi raporları doğrultusunda, suç tarihlerinde İZBETON A.Ş.’de görevli yetkililer ile kooperatif yönetim ve denetim kurulu üyelerinden oluşan 10 kişi hakkında 9 Nisan’da gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerden birinin yurt dışında olduğu belirlenirken, aralarında Erkol’un da bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.

9 kişi tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheli, savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Mahkeme, 9 kişi hakkında tutuklama kararı verdi.

Mansur Yavaş’tan tepki

Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada karara tepki gösterdi. Yavaş, Ümit Erkol’un kaçma şüphesi ya da delil karartma ihtimali bulunmadığını belirterek, tutuklama kararının hukukun temel ilkeleriyle bağdaşmadığını ifade etti.

Yavaş açıklamasında, “Tutukluluk istisnadır, esas olan tutuksuz yargılamadır. Ancak bugün bu ilkenin tersine bir uygulama görüyoruz. Bu karar, hukuk güvenliğine ve toplumun adalet duygusuna zarar vermektedir” ifadelerini kullandı.

Soruşturma sürüyor

İZBETON A.Ş. üzerinden yürütüldüğü belirtilen usulsüzlüklere ilişkin soruşturmanın devam ettiği, süreç kapsamında yeni gelişmelerin yaşanabileceği öğrenildi.