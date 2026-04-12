Hande Erçel hakkında yürütülen soruşturma kapsamında alınan uyuşturucu test sonuçları açıklandı. Yapılan analizlerde Erçel’in test sonucunun negatif olduğu bildirildi.

Adli Tıp’tan ek inceleme talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, testlerde tespit edilen bazı maddelerin ilaç etken maddesi olup olmadığının belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu 5. İhtisas Kurulu’na müzekkere yazıldığı öğrenildi.

Test sonuçlarına göre, idrarda morfin, kodein ve metabolitleri ile birlikte parasetamol tespit edildiği, bu maddelerin kaynağına ilişkin detaylı incelemenin sürdüğü belirtildi.

“Hayatım boyunca kullanmadım”

Erçel, savcılık ifadesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmadığını vurgulayarak, yalnızca iş görüşmeleri nedeniyle bazı mekanlara gittiğini ifade etti.

Oyuncu ifadesinde, “Hayatımın hiçbir döneminde uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmadım. Sağlıklı yaşamaya özen gösteriyorum” dedi.

Soruşturma sürüyor

Soruşturma kapsamında elde edilen bulguların, Adli Tıp Kurulu’nun yapacağı detaylı incelemenin ardından netlik kazanması beklenirken, süreçle ilgili çalışmaların sürdüğü bildirildi.