Şenol Güneş, Ankara’da Başkent Millet Bahçesi’nde düzenlenen Trabzon Günleri kapsamında gerçekleştirilen “61 Sohbet” programına konuk oldu.

“Ankara’da her zaman sıcak ilgi gördük”

Etkinlikte vatandaşlarla bir araya gelen Güneş, kariyerine dair deneyimlerini paylaşarak organizasyona katkı sunanlara teşekkür etti. Ankara’nın Trabzonspor için özel bir yer olduğunu vurgulayan Güneş, geçmişte kazanılan kupalar nedeniyle başkentte her zaman yoğun ilgi gördüklerini ifade etti.

“Trabzon zengin bir hazinedir”

Kariyerinden örnekler veren Güneş, genç yaşlarda zorluklara rağmen milli takıma yükseldiğini belirterek, eleştirinin futbolun doğasında olduğunu söyledi. Başarı ve başarısızlık dengesine dikkat çeken Güneş, “Başarısız olduğunuzda mazeret üretmek, başarılı olduğunuzda ise aşırı özgüven sizi geriye götürür” dedi.

Uğurcan Çakır açıklaması: “Küfür asla olmamalı”

Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanan maçta kaleci Uğurcan Çakır’a yönelik tezahüratlara da değinen Güneş, sert ifadeler kullandı.

Güneş, “Küfür asla olmamalı. Sadece bize yapılmaması değil, bizim de başkalarına yapmamamız gerekiyor” diyerek sporun birleştirici ruhuna vurgu yaptı.

Uğurcan Çakır’ın Trabzonspor’a önemli katkılar sunduğunu belirten Güneş, oyuncunun kariyerinde yeni bir sayfa açabileceğini ifade ederek, “Yarın Avrupa’nın büyük kulüplerine gidebilir. Bununla gurur duymalıyız” dedi.

Etkinlikte yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Güneş, sağduyu ve birlik mesajı verdi.