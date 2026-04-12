İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında İstanbul’da geniş çaplı operasyon düzenlendi.

Beşiktaş’taki eğlence mekanlarına operasyon

Operasyonlar, Beşiktaş ilçesine bağlı Bebek, Kuruçeşme ve Etiler semtlerinde bulunan bazı restoran ve eğlence mekanlarında gerçekleştirildi.

Yapılan operasyonlarda 17 kişi gözaltına alınırken, il dışında 1 ve yurt dışında 6 şüpheliyle birlikte toplam 24 kişi hakkında işlem yapıldığı öğrenildi.

Cem Adrian’dan ilk açıklama

Hakkında gözaltı kararı bulunan isimlerden Cem Adrian, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Açıklamasında yurt dışında olduğunu belirten Adrian, soruşturmayı Bremen’de bulunduğu sırada öğrendiğini ifade etti.

Sanatçı, Türkiye’ye döner dönmez gerekli işlemleri yerine getireceğini belirterek, “Bahsi geçen maddelerin herhangi birinin benimle ilişkilendirilmesi mümkün değil” ifadelerini kullandı.

Soruşturma sürüyor

Yetkililer, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğünü belirtirken, olayla ilgili yeni gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.