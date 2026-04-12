Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Konya’da düzenlenen serbest paraşüt atlayışlarının başarıyla tamamlandığını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Konya’da konuşlu 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı bünyesinde görev yapan Personel Kurtarma ve İleri Hava Kontrolörü Grup Komutanlığı’na bağlı arama kurtarma ihtisaslı personelin gerçekleştirdiği atlayışlara ilişkin bilgiler paylaşıldı.

“Üstün profesyonellik ile tamamlandı”

Açıklamada, serbest paraşüt atlayışlarının yüksek disiplin, ileri teknik beceri ve üstün profesyonellik ile icra edildiği belirtilerek, faaliyetlerin başarıyla sonuçlandırıldığı ifade edildi.

“Korku aşağıda kalır, cesaret gökyüzünde vücut bulur”

MSB paylaşımında ayrıca dikkat çeken ifadelere yer verildi:

“Paraşütçü için yükseklik bir engel değil, özgürlüğün başladığı yerdir. Korku aşağıda kalır, cesaret gökyüzünde vücut bulur.”

Paylaşımda, gerçekleştirilen atlayışlara ait görüntüler de kamuoyuyla paylaşıldı.