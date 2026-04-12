Eşref Rüya, yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Ethem Özışık imzası taşıyan ve Uluç Bayraktar yönetmenliğinde ekranlara gelen diziye yeni bir oyuncu daha katıldı.

Nalan Okçuoğlu “Hacer” rolüyle geliyor

Daha önce Gülümser Aygün karakteriyle Zeynep Eronat’ın dahil olduğu dizinin kadrosuna bu kez Nalan Okçuoğlukatıldı. Deneyimli oyuncu, dizide “Hacer” karakterine hayat verecek.

Okçuoğlu’nun 41. bölüm itibarıyla hikâyeye dahil olacağı ve Nisan karakterinin annesinin yakın arkadaşı olarak senaryoda önemli bir rol üstleneceği öğrenildi.

Yeni sezonda güçlü kadro

Çarşamba akşamlarına damga vuran Eşref Rüya, yeni oyuncu transferleriyle dikkat çekerken, üçüncü sezon planları da şimdiden şekillenmeye başladı. Dizinin güçlü hikâyesi ve genişleyen kadrosuyla izleyici ilgisini sürdürmesi bekleniyor.