Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sarı-kırmızılı ekibin elde ettiği şampiyonluk sonrası yaptığı açıklamada futbolcuları, teknik heyeti ve yönetimi tebrik etti.

Bakan Bak mesajında, “Trendyol Süper Lig 2025-2026 Sezonu Şampiyonu olan Galatasaray futbol takımını, teknik heyetini, yöneticileri ve tüm sarı kırmızılı camiayı tebrik ediyorum. Galatasaray Kulübüne önümüzdeki sezon mücadele edeceği UEFA Şampiyonlar Ligi’nde başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Süper Lig’de sezonu zirvede tamamlayan Galatasaray, bu sonuçla birlikte gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Türkiye’yi temsil etme hakkı kazandı.

Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu şampiyonu Galatasaray Spor Kulübü'nü tebrik ediyorum.🏆👏🏻 pic.twitter.com/5rm0NEk45l — Dr. Osman Aşkın Bak (@OA_BAK) May 9, 2026