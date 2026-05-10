Müsavat Dervişoğlu, İzmir programı kapsamında Karşıyaka ilçesinde şehit anneleriyle bir araya geldi.

İzmir’de düzenlenen kahvaltı programında konuşan Dervişoğlu, Anneler Günü’nü kutlayarak kadınların toplumsal rolüne dikkat çekti.

Şehit anneleriyle buluştu

Karşıyaka’da şehit anneleriyle kahvaltı yapan Dervişoğlu, programda annelerin yaşadığı sorunları dinledi ve taleplerini not aldı. Konuşmasında eşi Nahide Dervişoğlu’nun da Anneler Günü’nü kutladı.

“Gelecek kaygısı büyüyor”

Dervişoğlu, toplumda artan kaygılara dikkat çekerek vatandaşların hem güvenlik hem de gelecek endişesi yaşadığını ifade etti. Ülkedeki sorunların aşılabilir olduğunu ancak ortak bir yaklaşım gerektiğini belirtti.

“Liyakat ve mülakat sistemi” vurgusu

Konuşmasında kamu yönetimine de değinen Dervişoğlu, mülakat sisteminin kaldırılması gerektiğini belirterek bu konuda mücadele edeceğini söyledi.

“Devleti yönetme imkânı olursa liyakatsizliğin sebebi olan mülakat sistemini ya kaldıracağım ya da kaldırılmasını sağlayacağım” dedi.

“Kadınların desteğini istiyorum”

Dervişoğlu, kadınlara seslenerek destek istedi ve “Kadının eli değmezse bu ülkenin geleceğini kurtarmak mümkün değildir” ifadelerini kullandı.

Programın ardından Dervişoğlu, şehit anneleriyle sohbet ederek günün anısına fotoğraf çektirdi.