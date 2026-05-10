Trabzonspor, Süper Lig’de deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş’ı 2-1 mağlup ederek puanını 66’ya yükseltti.

Bordo-mavili ekip, bu sonuçla bu sezon üç büyük rakibe karşı ikinci galibiyetini elde etti.

Maçın öne çıkanları

Karşılaşmada topa %63 oranında sahip olan Beşiktaş oyunun büyük bölümünü kontrol ederken, Trabzonspor %37’lik oranla oynadı. İkili mücadeleler ve hava toplarında iki takımın da dengeli bir performans sergilediği görüldü.

Trabzonspor’da Ernest Muçi attığı golle öne çıkarken, Ozan Tufan savunma katkısıyla dikkat çekti. Beşiktaş’ta ise Orkun Kökçü’nün golü skora katkı sağladı.

Muçi eski takımına karşı yine gol attı

Trabzonspor’un kiralık oyuncusu Ernest Muçi, eski takımı Beşiktaş’a karşı iki maçta da gol atma başarısı gösterdi. Sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmada da fileleri havalandıran Muçi, İstanbul’daki maçta da gol sevinci yaşadı.

Trabzon’da manşetler

Maçın ardından Trabzon yerel basını galibiyeti farklı başlıklarla manşetlerine taşıdı. Yerel gazetelerde “İşte Trabzonspor”, “Alnınızdan öpüldünüz” ve “Trabzon’dan sevgilerle” ifadeleri öne çıktı.

Trabzonspor, bu galibiyetle birlikte hem moral kazandı hem de kupa maçı öncesi önemli bir avantaj elde etti.