Ankara Büyükşehir Belediyesi, düzenlediği kültür gezileriyle Başkent’in tarihi değerlerini vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor. Kent Tarihi Tanıtım ve Turizm Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen gezi programında Başkentliler, tarihi mirasıyla öne çıkan Polatlı ilçesini ziyaret etti.

Frig Uygarlığı’nın izlerinden Kurtuluş Savaşı’nın önemli mücadele alanlarına kadar uzanan program kapsamında katılımcılar, bölgenin tarihine yakından tanıklık etti.

Tarihin izleri yerinde keşfedildi

Gezi kapsamında vatandaşlar, Gordion Antik Kenti, POTA Müzesi ve Duatepe gibi önemli tarihi ve kültürel noktaları ziyaret etti.

Uzman rehberler eşliğinde gerçekleşen programda katılımcılara, ziyaret edilen alanların tarihi geçmişi, kültürel değeri ve Ankara’nın gelişimindeki rolü hakkında kapsamlı bilgiler verildi. Başkentliler, hem arkeolojik mirası hem de Milli Mücadele ruhunu yerinde deneyimleme fırsatı buldu.

Vatandaşlardan ABB’ye teşekkür

Geziye katılan vatandaşlar organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirerek Mansur Yavaş ve Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Katılımcılar, özellikle Gordion Antik Kenti ve Duatepe ziyaretlerinden büyük etkilendiklerini belirterek, tarihi yerleri yerinde görmenin kendileri için anlamlı ve öğretici bir deneyim olduğunu ifade etti.

Gordion Maratonu için geri sayım başladı

Program kapsamında vatandaşlara ayrıca 10 Mayıs’ta düzenlenecek olan 5. Uluslararası Gordion Maratonu hakkında da bilgi verildi.

Tarihi atmosfer içerisinde gerçekleştirilecek organizasyonun, hem spor tutkunlarını bir araya getirmesi hem de Gordion ve çevresinin turizm potansiyelinin tanıtımına katkı sağlaması hedefleniyor.