İYİ Parti Ankara İl Başkanlığı tarafından Anneler Günü dolayısıyla düzenlenen anlamlı etkinlikte; şehit anneleri, anne adayları ve kadın teşkilat mensupları bir araya geldi.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; duygusal anların yaşandığı programda birlik, dayanışma ve vatan sevgisi vurgulanırken; şehit ailelerinin yalnız bırakılmayacağı mesajı verildi.

İYİ Parti Ankara İl Başkanlığı’nda Anneler Günü kapsamında düzenlenen özel etkinlikte; İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Başkanı Kevser Ofluoğlu ile İYİ Parti Ankara İl Başka-nı Yener Yıldırım ve eşi Özlem Nihan Yıldırım, İYİ Parti Ankara İl Kadın ve Aile Politikaları Başkan Yardımcı-sı Ümit Gökçe ve Gökçe Aktoz, İYİ Parti Çankaya İlçe Başkanı Özge Özbelen, Yenimahalle İlçe Başkanı Sev-gi Yalav, Pursaklar İlçe Başkanı Cihanur Öncar, İYİ Parti İlçe Kadın ve Aile Politikaları Başkanları, kadınlarla ve şehit aileleriyle bir araya geldi.

Yoğun katılımın olduğu programda şehit anneleri, şehit eşleri, kadın teşkilatı üyeleri ve çok sayıda davetli yer aldı. Kadınların kendi emekleriyle hazırladığı ikramların paylaşıldığı etkinlikte, anneler ve anne aday-ları için özel hediyeler de hazırlandı. Duygu dolu anların yaşandığı programda birlik, dayanışma, fedakâr-lık ve vatan sevgisi ön plana çıktı.

MİNE EBRU ŞENTÜRK: ANNE DEMEK SEVGİ VE SONSUZ DESTEK DEMEKTİR

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren İYİ Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı ve Kadın, Aile Politikaları Başkanı Mine Ebru Şentürk, anneliğin yalnızca bir kelimeden ibaret olmadığını belirterek şu ifadeleri kul-landı:

“Anne dediğimiz sadece bir kelime değil; sevgi, şefkat ve sonsuz destek demektir. Bugün ulaştığımız her başarıda annelerimizin emeği ve duaları vardır. Başta aramızda olmayan annelerimizi rahmetle anıyor, hem kariyerinde hem ailesinde mucizeler yaratan tüm kadınların ve annelerimizin Anneler Günü’nü kut-luyorum.” Şentürk, kadın dayanışmasının önemine dikkat çekerek, bu özel gün vesilesiyle bir araya gel-menin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

