Nova Gorica kentinde 1930’lu yıllarda trafiğe açık olan ve daha sonra kültür merkezine dönüştürülen tünelde dijital sergi açıldı.

Avrupa Kültür Mirası Günleri kapsamında düzenlenen sergide, yeni medya sanatçısı Refik Anadol’un “Data Tunnel” isimli eserleri de yer alıyor.

Tarihi tünelde hazırlanan dijital sanat sergisi, görsel deneyim odaklı yapısıyla ziyaretçilerin ilgisini çekti.

Slovenya’da düzenlenen serginin 31 Aralık 2026 tarihine kadar ziyaret edilebileceği bildirildi. Etkinliğin, yıl boyunca yoğun ilgi görmesi ve yüz bini aşkın ziyaretçiyi ağırlaması bekleniyor.