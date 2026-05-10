Nallıhan ilçesinde iki kardeş arasında çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde Çayırhan Mahallesi’nde bulunan Çayırhan Gölü kenarında meydana geldi. İddiaya göre, cezaevinden izinli çıkan Beytullah Çevik ile kardeşi Niyazi Çevik arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Niyazi Çevik’in yanında bulunan bıçakla ağabeyini yaraladığı öne sürüldü.

Yaralanan Beytullah Çevik’in kendi aracıyla Beypazarı Devlet Hastanesi’ne gittiği, burada yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Olayın ardından Niyazi Çevik, Beypazarı ilçesinde polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Beytullah Çevik’in cenazesinin yarın Beypazarı’nda toprağa verileceği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.