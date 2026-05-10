Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın son açıklamalarına tepki gösteren İsmail Bekayi, kurumun teknik görev alanının dışına çıktığını savundu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, IAEA’nın özellikle bölgesel güvenlik konularındaki değerlendirmelerini eleştirerek kurumun tarafsızlığını koruması gerektiğini söyledi.

Bekayi, “IAEA’nın görevi Hürmüz Boğazı, İran’ın füze programı ya da Tahran’ın nasıl davranması gerektiği konusunda siyasi mesajlar vermek değil, doğrulama yapmaktır” ifadelerini kullandı.

“Tarafsızlık korunmalı”

Uluslararası kurumların güvenilirliğinin tarafsızlığa bağlı olduğunu belirten Bekayi, siyasi açıklamaların kurumların etkinliğine zarar verebileceğini dile getirdi.

Bekayi açıklamasında, “Tarafsızlık siyasi mesajlar ya da kişisel hedefler uğruna tehlikeye atıldığında kurumlar zamanla güvenilirliğini ve etkinliğini kaybeder” değerlendirmesinde bulundu.