Mehmet Fatih Kacır, Türk girişimcilerin uluslararası teknoloji ekosisteminde daha güçlü yer alması için desteklerin sürdüğünü açıkladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında girişimcilerin küresel etkinliklere katılımının teşvik edildiğini belirten Kacır, “Milli Teknoloji Hamlesi” vizyonuna dikkat çekti.

Küresel teknoloji etkinliklerine katılım

Bakan Kacır, girişimcilerin Köln, Lizbon, Helsinki, Las Vegas ve Doha gibi şehirlerde düzenlenecek uluslararası teknoloji ve girişimcilik etkinliklerine katılabileceğini ifade etti.

Bu etkinlikler arasında Gamescom, Web Summit Lisbon, Slush, CES ve Web Summit Qatar organizasyonlarının yer aldığı bildirildi.

Başvuru süreci 2026’da sona erecek

Girişimcilerin uluslararası platformlarda yatırımcılarla buluşmasının hedeflendiğini vurgulayan Kacır, başvuruların 31 Mayıs 2026 tarihine kadar yapılabileceğini açıkladı.

100’den fazla girişim global sahnede

Bakanlık verilerine göre, her yıl 100’ün üzerinde Türk teknoloji girişimi, kalkınma ajansları iş birliğiyle uluslararası etkinliklere katılarak yeni pazarlara açılma fırsatı elde ediyor.