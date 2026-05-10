Sonsöz Gazetesi'nden Sümer Taşkıran'ın haberine göre; AK Parti Etimesgut İlçe Başkanı Yasin Şankazan, Anneler Günü dolayısıyla, terör saldırısında şehit edilen öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’ın annesi Zehra Yalçın’ı evinde ziyaret etti. Duygu dolu anların yaşandığı buluşmada, şehit ailelerinin toplumdaki yeri ve fedakârlıkları bir kez daha vurgulandı.

“ŞEHİT AİLELERİMİZ BİZLERİN BAŞ TACIDIR”

Anneler Günü vesilesiyle gerçekleştirilen ziyarette konuşan Yasin Şankazan, şehit annelerinin yalnızca özel günlerde değil her zaman hatırlanması gerektiğini ifade etti. Şankazan, şunları söyledi:

“Şehitlerimizin aileleri, anneleri bizlerin baş tacıdır. Bir gün değil her zaman yanlarındayız. Dualarını almak, ellerini öpmek bizler için büyük bir onurdur. ‘Vatan sağ olsun’ diyen kıymetli şehit ailelerine olan borcumuz hiçbir zaman ödenemez. Onların bir evladı gibi yanlarında olmaya, hizmetkârı olmaya devam edeceğiz.”

“AYBÜKE ÖĞRETMEN TÜM TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLDU”

Şehit öğretmen Aybüke Yalçın’ın meslek hayatındaki duruşu ve fedakârlığına da değinen Şankazan, genç öğretmenin Türkiye’nin hafızasında önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Şankazan, “Şehit Aybüke öğretmenimiz tüm ülkemize örnek olmuş başarılı bir öğretmenimizdi. Görev aşkı, fedakârlığı ve öğrencilerine duyduğu sevgiyle milletimizin gönlünde unutulmaz bir iz bıraktı. Fedakârlığı, sabrı ve metanetiyle tüm annelerimize örnek olan Zehra teyzemizin Anneler Günü’nü gönülden tebrik ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

ZEHRA YALÇIN’DAN TEŞEKKÜR

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Zehra Yalçın ise, Anneler Günü’nde yapılan bu anlamlı ziyaretin kendilerini duygulandırdığını söyledi.

Yalçın, “Anneler Günü dolayısıyla gelmeniz bizleri çok memnun etti. Unutulmamak bizim için çok kıymetli" dedi.

ŞEHİT AİLELERİNE VEFA MESAJI

Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyaret, şehit ailelerine verilen değerin ve toplumsal vefa duygusunun bir göstergesi olarak değerlendirildi. Anneler Günü’nde gerçekleştirilen buluşmada, aziz şehitler rahmet ve minnetle anılırken, şehit annelerinin her zaman milletin gönlünde özel bir yere sahip olduğu mesajı verildi.