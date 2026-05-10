Nisan ayında bölgede zaman zaman sağanak yağış görülmesine rağmen, çiftçilerin beklediği seviyede yağış alınamaması nedeniyle mahalle sakinleri yağmur duası yaptı. Tarım arazilerinin verimliliğini korumak ve kuraklık riskine karşı birlik mesajı vermek amacıyla düzenlenen etkinliklerde vatandaşlar camilerde ve ören alanlarında toplandı.

Yağmur duaları; Kırbaşı, Tacettin, Oymaağaç, Kapullu, Bağözü ve Kuyucak mahallelerinde gerçekleştirildi.

Bağözü Mahallesi’nde İstiska Namazı Kılındı

Özellikle Bağözü Mahallesi’nde düzenlenen programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Din görevlileri eşliğinde “istiska” olarak bilinen yağmur duası namazı kılınırken, katılımcılar hem beklenen yağışların gelmesi hem de bugüne kadar toprağa düşen yağmurlar için şükür duasında bulundu.

Programa siyasi parti temsilcileri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Atalarımızdan Gelen Geleneği Yaşatıyoruz”

Bağözü Mahalle Muhtarı İsa Çakıroğlu, yağmur duası geleneğinin uzun yıllardır sürdüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Köyümüz, adından da anlaşılacağı üzere üzüm bağlarıyla meşhurdur. Bu toprakların bereketi için atalarımızdan gördüğümüz bu geleneği yaşatıyoruz.”

Yağmur Duası Sonrası Yemek İkramı

Duaların ardından mahalle sakinlerine yemek ikram edildi. Vatandaşlar, birlik ve dayanışma içinde gerçekleştirilen organizasyonun hem manevi hem de sosyal açıdan önemli olduğunu ifade etti.

Beypazarı’nda Tarım ve Yağış İlişkisi

Ankara’nın önemli tarım merkezlerinden biri olan Beypazarı, özellikle bağcılık, sebze üretimi ve tahıl tarımıyla dikkat çekiyor. Bölgedeki çiftçiler, ilkbahar aylarında yeterli yağış alınmasının ürün verimi açısından büyük önem taşıdığını belirtiyor.