Muğla’nın Milas ilçesindeki Akbelen Ormanı çevresinde yapılmak istenen acele kamulaştırmaya karşı çıktığı gerekçesiyle 31 Mart’tan bu yana tutuklu bulunan Esra Işık hakkında tahliye kararı verildi.
Akbelen Ormanı çevresindeki tarım arazilerinin kamulaştırılmasına karşı düzenlenen protestolar sonrası 30 Mart gecesi gözaltına alınan Esra Işık, “görevi yaptırmamak için direnme” suçlamasıyla tutuklanmıştı. Daha sonra Muğla Cezaevi’nden İzmir’de bulunan Şakran’daki cezaevine sevk edilen Işık’ın tahliyesine karar verildi.
Esra Işık’ın annesi ve İkizköy Mahalle Muhtarı Nejla Işık, Akbelen Ormanı’ndaki çevre mücadelesinin simge isimleri arasında yer alıyor.
