Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Ekonomik Misyon' kapsamında Türkiye'yi ziyaret eden Belçika Kraliçesi Mathilde ile Vahdettin Köşkü'nde görüştü.

Basına kapalı gerçekleşen kabulde, Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, görüşmede, Türkiye ile Belçika ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuların ele alındığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Belçika'nın ticari ilişkilerden savunma sanayine, enerjiden tarıma kadar birçok alanda işbirliği potansiyeli bulunduğunu, ilişkileri geliştirmek için adımlar atmaya devam edeceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı'mız, bölgemizde yaşanan son gelişmelerin Türkiye-AB ilişkilerinin jeopolitik önemini bir kez daha gösterdiğini, tam üyeliğimize kadar geçecek süre zarfında ivedi şekilde ilerleme sağlanması gereken alanların başında Gümrük Birliği'nin yeni koşullara göre güncellenmesinin geldiğini, keza AB'nin savunma girişimlerine katılımımızın müşterek menfaatimiz gereği olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin uluslararası planda öne çıkan diplomatik girişimlerine işaretle, bu yıl 7-8 Temmuz'da Ankara'da NATO Liderler Zirvesi'ne, 9-20 Kasım tarihlerinde ise COP31'e ev sahipliği yapacağımızı, Belçika'yla önemli işbirliği alanlarından birini de yeşil enerji dönüşümünün teşkil ettiğini ifade ederek, Türkiye'nin yenilenebilir enerji kurulu gücünün Avrupa'da ön sıralarda yer aldığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı'mız görüşmede, Belçika Kraliçesi'nin Türk iş çevreleriyle temaslarında somut neticeler alınmasını temenni ettiğini belirtti.'

Kraliçe Mathilde, Ticaret Bakanı Bolat ile Belçika Konsolosluğu'nda görüştü

Belçika Kraliçesi Mathilde başkanlığındaki heyet, Taksim'de bulunan Belçika Konsolosluğu'nda Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile bir araya geldi.

Belçika Konsolosluğu'nda gerçekleştirilen yatırım paneli etkinliği, Belçika Kraliçesi Mathilde, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri, Avrupa İşleri ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Maxime Prevot, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, İstanbul Başkonsolosu Tim Van Anderlecht'in katılımıyla düzenlendi.

Türkiye ve Belçika'nın iş dünyasının temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen ziyaret ve etkinlik, basına kapalı olarak gerçekleştirildi.