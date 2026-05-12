CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM’de düzenlenen haftalık grup toplantısında gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kurban Bayramı öncesindeki son grup toplantısında konuşan Özel, savunma sanayiinden ekonomiye, tarımdan yargı tartışmalarına kadar birçok başlıkta hükümeti eleştirdi.

Toplantının en dikkat çeken bölümü ise, CHP’den ayrılarak AKP’ye geçeceğini açıklayan Burcu Köksal hakkında yaptığı sert açıklamalar oldu.

Özel, Köksal’ın geçmişte AK Parti’ye yönelik kullandığı ifadeleri hatırlatarak, kendisini defalarca uyardığını söyledi. Köksal’ın “Özgür Özel beni tehdit etti” sözlerine de yanıt veren CHP lideri, şu ifadeleri kullandı: “Ey Burcu Hanım, 2 yıl kolay geçmez ama çabuk geçer. Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olunca sakın gelip kapımızda yalvarma. Bu tehditse, daniskasını ediyorum ulan.”

“Bugün de aynı tarafta duruyoruz”

Konuşmasında geçmişteki Ergenekon ve Balyoz davalarına da değinen Özel, o dönem mağdur edilen askerlerin yanında olduklarını belirterek, bugün de benzer bir mücadele yürüttüklerini savundu.

Özel, “O gün FETÖ’nün saldırılarında doğru tarafta duranlar olarak bugün de 19 Mart darbesine ve yargı kumpaslarına karşı aynı yerde duruyoruz” dedi.

Askeri hastaneler çağrısı

Savunma sanayi fuarı ziyaretinde askeri sağlık sistemiyle ilgili yoğun talepler aldığını aktaran Özel, askeri hastanelerin yeniden açılması gerektiğini söyledi. “Asker vuruluyor, harp cerrahisi bilen kimse yok” ifadelerini kullanan Özel, askeri sağlık sisteminin kaldırılmasının büyük risk oluşturduğunu savundu.

Ekonomi ve emekli maaşları üzerinden hükümete yüklendi

Ekonomik tabloyu da sert sözlerle eleştiren CHP lideri, yıllık enflasyonun yüzde 32,4’e yükseldiğini belirterek emekli maaşları ve et fiyatları üzerinden iktidarı hedef aldı.

“Bir zamanlar emekli maaşıyla bir buçuk koç alınabiliyordu, bugün iki emekli birleşse bir kurbanlık alamıyor” diyen Özel, çiftçilerin ve emeklilerin büyük geçim sıkıntısı yaşadığını ifade etti.

Muhittin Böcek iddiaları

Özel ayrıca, Muhittin Böcek üzerinden yürütülen soruşturmalara ilişkin de dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Böcek’e baskı yapılarak “itirafçı” olmaya zorlandığını öne süren Özel, bazı tapu kayıtları ve ifade süreçleri üzerinden yargıya yönelik eleştirilerde bulundu.