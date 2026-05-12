New York, Londra, Paris, Tokyo, Türkiye, Azerbaycan ve birçok Avrupa ülkesindeki devlet müzeleri ile özel koleksiyonlarda eserleri bulunan Azerbaycan Cumhuriyeti Halk Sanatçısı Prof. Dr. Arif Hüseynov’un “Bahar Nakışları” isimli kişisel sergisi İstanbul’da kapılarını açtı.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; Türkiye’de Sakuder Art Gallery’nin Onur Sanatçısı olan Akademisyen ve Devlet Sanatçısı Arif Hüseynov’un birbirinden değerli eserlerinin yer aldığı sergi, Beyoğlu Belediyesi iş birliği ve ev sahipliğinde Beyoğlu Belediyesi 6. Daire Sanat Galerisi’nde düzenlendi. Açılışı 8 Mayıs 2026 tarihinde kokteyl eşliğinde gerçekleştirilen sergiye sanat ve kültür dünyasından yoğun katılım oldu.

Programa; Azerbaycan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Nermine Mustafayeva, Beyoğlu Belediye Başkan Vekili Sefer Karaahmetoğlu, Beyoğlu Belediyesi Kültür Müdürü Yasir Ahıskalı, Azerbaycan İçtimai xadim Kemala Paşayeva, Profesör Dr. Teymur Rzayev, sanatçı Prof. Dr. Arif Hüseynov ile çok sayıda sanatsever ve davetli katıldı. Sergide ayrıca sanatçı Prof. Dr. Arif Hüseynov’a Saküder 2026 Onur Ödülü takdim edildi.

ALİ ESER’DEN DUYGUSAL VE ANLAMLI AÇILIŞ KONUŞMASI

Saküder Yönetim Kurulu Başkanı ve Sergi Küratörü Ali Eser, serginin açılışında yaptığı konuşmada sanatın toplumları birbirine yakınlaştıran evrensel gücüne dikkat çekti. Eser, Prof. Dr. Arif Hüseynov’un sanat anlayışının yalnızca estetik bir üretim olmadığını, aynı zamanda kültürel mirası geleceğe taşıyan önemli bir değer olduğunu ifade etti.

Sanatseverlere hitap eden Eser, şu ifadeleri kullandı: “Bugün burada yalnızca bir serginin açılışını gerçekleştirmiyoruz. Aynı zamanda kültürün, sanatın ve kardeşliğin buluştuğu çok özel bir ana tanıklık ediyoruz. Prof. Dr. Arif Hüseynov’un eserleri; renkleri, motifleri ve anlatım diliyle insanı sadece görsel bir yolculuğa çıkarmıyor, aynı zamanda duygusal ve kültürel bir derinliğin içine davet ediyor.” Arif Hüseynov’un eserlerinde Azerbaycan’ın ruhunu ve halk kültürünün izlerini taşıdığını belirten Eser, sanatçının detaylara verdiği emeğin büyük bir ustalığın göstergesi olduğunu söyledi.

Eser konuşmasının devamında şu değerlendirmelerde bulundu: “Her bir eserde ince ince işlenmiş büyük bir sabır, güçlü bir hafıza ve derin bir kültürel birikim görüyoruz. Onun sanatında yalnızca figürler değil; geçmişten bugüne taşınan hikâyeler, gelenekler ve insana dair evrensel duygular yer alıyor. İşte bu nedenle Arif Hüseynov’un sanatı dünyanın birçok ülkesinde büyük ilgi görüyor.” Türkiye ile Azerbaycan arasındaki dostluğun sanat yoluyla daha da güçlendiğini vurgulayan Ali Eser, bu önemli sergiye ev sahipliği yapan Beyoğlu Belediyesi’ne ve katkı sunan herkese teşekkür etti.

Konuşmasının sonunda sanatseverleri sergideki eserlerin içinde saklı hikâyeleri keşfetmeye davet eden Eser, "Bu güzel sergi açılışımıza an itibari ile iştirak ederek ve biraz sonra sanatçı adına burada söz alarak konuşma yapacak olan Azerbaycan İçtimai xadim Kemala Paşayeva Hanım ve Profesör Dr. Teymur Rzayev'e de katkıları için teşekkür etmek isterim. Sanatın birleştirici gücünün hepimizi ortak duygularda buluşturmasını diliyorum. Hoşça kalın, dostça kalın ve sanatla kalın” ifadelerini kullandı.

