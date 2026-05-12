Tütün kullanımının ruh sağlığı üzerindeki etkileriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Behice Almiş, sigaranın geçici bir rahatlama hissi yaratsa da zamanla depresyon ve kaygı belirtilerini artırdığını ifade etti.

Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş’ın haberine göre; son yıllarda yapılan bilimsel çalışmaların, tütün kullanımının psikiyatrik hastalıklarla doğrudan ilişkili olduğunu ortaya koyduğunu belirten Almiş, özellikle “sigara rahatlatır” düşüncesinin toplumda yaygın ancak yanlış bir inanış olduğuna dikkat çekti.

“TÜTÜN KULLANIMI DEPRESYON RİSKİNİ İKİ KATA KADAR ARTTIRIYOR”

Prof. Dr. Almiş, son yıllarda yapılan bilimsel çalışmaların tütün kullanımının psikiyatrik hastalıklarla güçlü bir bağlantısı olduğunu ortaya koyduğunu ifade ederek, “Son zamanlarda yapılan çalışmalar, tütün kullanımı olanlarda depresyon riskinin iki kata kadar arttığını söylüyor.” dedi.

Eskiden psikiyatrik hastalığı olan kişilerin sigaraya daha yatkın olduğunun düşünüldüğünü belirten Almiş, bu görüşün değişmeye başladığını söyledi. “Eskiden şöyle bir görüş vardı; psikiyatrik hastalığı olanların sigara içmeye daha meyilli olduğu düşünülürdü. Fakat son zamanlarda çıkan yayınlar ilginç bir şekilde tütün kullanımının psikiyatrik hastalıkları artırdığını gösteriyor. Özellikle depresyon ve kaygı bozukluğunu artırıyor.” diye konuştu.

“GEÇİCİ RAHATLAMA HİSSİ UZUN VADEDE YERİNİ BAĞIMLILIĞA BIRAKIYOR”

Sigaraya başlama nedenlerinin çoğunlukla kaygıyı azaltma ya da dikkati artırma isteği olduğunu söyleyen Almiş, nikotinin beyindeki etkilerine dikkat çekti. “Hastalarımız genelde sigaraya anlık olarak kaygıyı azaltmak, dikkati artırmak ya da isteksizlik hissini azaltmak için başlıyor. O anda geçici bir rahatlama hissi oluşuyor. Ama uzun vadede dopamini artırmak için daha fazla sigara içme ihtiyacı oluyor. Zamanla reseptör düzeyinde bir duyarsızlık gelişiyor ve tam tersine depresyon ile kaygı bozukluğu artıyor.” ifadelerini kullandı. Sigaranın bırakılmasıyla birlikte ruhsal belirtilerde de düzelme görüldüğünü aktaran Almiş, “Çalışmalar, depresyonu veya kaygı bozukluğu olan kişilerin sigarayı bıraktıktan sonra zamanla depresyon ve kaygı belirtilerinin azaldığını gösteriyor.” dedi.

“SİGARA MİKTARI ARTTIKÇA DEPRESYON BELİRTİLERİ AĞIRLAŞIYOR”

2026 yılında yayımlanan bir araştırmaya değinen Almiş, sigara tüketimi ile depresyon belirtilerinin şiddeti arasında doğrudan ilişki bulunduğunu belirtti. “ Kişi ne kadar çok sigara içiyorsa, depresyon belirtileri de o kadar şiddetli oluyor. Ama işin güzel yanı şu; kişi sigarayı bıraktıktan sonra üzerinden ne kadar zaman geçerse depresyon ve kaygı bozukluğunun şiddeti de o kadar azalıyor” dedi.

