Kıvanç Tatlıtuğ’un başrolünde yer alacağı “Dönence” dizisinde kadın başrol krizi yaşanıyor. Proje için adı geçen Pınar Deniz ve Burcu Biricik teklifi geri çevirirken, dizinin çekim takvimi belirsizliğe girdi.

Pınar Deniz, Nuri Bilge Ceylan’ı tercih etti

Dizide Tatlıtuğ’un partneri olması planlanan Pınar Deniz’in, dünyaca ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın yeni film teklifini kabul ettiği öğrenildi. Sinema kariyerine odaklanmak isteyen Deniz’in, çekim takvimindeki belirsizlikler nedeniyle de projeden ayrıldığı belirtildi.

Burcu Biricik de teklifi geri çevirdi

Pınar Deniz’in ayrılığı sonrası yapım ekibi, kadın başrol için Burcu Biricik ile görüşmelere başladı. Ancak kulis bilgilerine göre Biricik, senaryo ve çekim planını değerlendirdikten sonra projede yer almama kararı aldı.

Yüksek bütçeli proje çıkmaza girdi

Dönence, Türk televizyon tarihinin en yüksek bütçeli dijital projelerinden biri olarak gösteriliyor. Ancak art arda yaşanan oyuncu krizleri nedeniyle dizinin çekim takvimi askıya alındı.

Kıvanç Tatlıtuğ’un bölüm ücreti gündem oldu

Projede başrol oynayacak olan Kıvanç Tatlıtuğ’un bölüm başı 4 milyon TL kazanacağı iddia edildi. Öte yandan Pınar Deniz’in de bölüm başı 3 milyon TL’ye anlaşma sağladığı konuşuluyordu.