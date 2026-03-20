Trendyol 1. Lig’in 32. haftasında deplasmanda Manisa FK ile karşılaşacak olan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Son antrenman yapıldı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Kırmızı-beyazlı ekip, ardından atletik koşu çalışmaları yaptı.

İdman, taktik organizasyonların üzerinde durulan çalışmalarla sona erdi.

Takım kampa girdi

Hazırlıklarını tamamlayan Sivasspor, antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Maç ne zaman, nerede?

Manisa FK ile Sivasspor arasındaki mücadele, Cumartesi günü saat 16.00’da Manisa 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak.