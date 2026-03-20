İstanbul’un Ümraniye ilçesinde çakarlı araçlarla gelen şüphelilerin açtığı ateş sonucu 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı hayatını kaybetti. Olayla ilgili şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu gözaltına alınırken, firari şüpheli A.K.’nin yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı operasyon başlattı.

Olay nasıl gerçekleşti?

Olay, 19 Mart gecesi Ümraniye Sıddık Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre rapçi Vahap Canbay, bir süre önce ayrıldığı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden barışmak istedi. Bu süreçte arabuluculuk yapması için arkadaşı Kubilay Kaan Kundakçı’dan yardım talep etti.

Kundakçı, Canbay ve beraberindeki kişilerle birlikte Kalaycıoğlu’nun bulunduğu stüdyonun önüne gitti. Grup araç içerisinde beklediği sırada olay yerine çakarlı lüks araçlarla gelen şüpheliler saldırı gerçekleştirdi.

Şüphelilerden A.K.’nin açtığı ateş sonucu ağır yaralanan Kundakçı, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Baba Kundakçı: “Oğlum iyilik yaparken öldü”

Adli Tıp Kurumu önünde konuşan baba Cemil Kundakçı, oğlunun arabuluculuk yapmak isterken hayatını kaybettiğini belirterek şunları söyledi:

“Oğlum iki kişi arasında iyilik yapmaya çalışırken hayatını kaybetti. Pırıl pırıl, gencecik bir çocuktu. Sadece barıştırmak istemişti.”

Saldırının planlı olabileceğini öne süren baba Kundakçı, olay yerine gelen şüphelilerin nasıl haberdar olduğunun araştırılması gerektiğini vurguladı.

“Şüpheli deniz yoluyla kaçabilir” iddiası

Baba Kundakçı, firari şüpheli A.K.’nin kaçmış olabileceğini belirterek, “Aldığım bilgilere göre deniz yoluyla kaçırılma ihtimali yüksek. Yetkililerin bu ihtimali değerlendirmesi gerekiyor” dedi.

Aleyna Kalaycıoğlu gözaltında

Olay sonrası başlatılan soruşturma kapsamında Aleyna Kalaycıoğlu’nun gözaltına alındığı öğrenildi. Emniyet ekipleri, olay yerinden kaçan ve kimliği belirlenen A.K.’nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kulübünden başsağlığı mesajı

Kubilay Kaan Kundakçı’nın formasını giydiği Kars 36 Spor da resmi açıklama yayımladı. Açıklamada, genç futbolcunun vefatının camiada büyük üzüntü yarattığı belirtilerek ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilendi.

Kalaycıoğlu’nun annesinden açıklama

Aleyna Kalaycıoğlu’nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu ise yaptığı açıklamada, olay günü kızının stüdyoda olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Kızım stüdyodaydı. Daha sonra köpeğini almak için geri döndüğünde olay yaşanmış. Kubilay’a çok üzüldüm, bir can gitti.”

Soruşturma sürüyor

Polis ekipleri, saldırıya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alırken, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmalar devam ediyor.