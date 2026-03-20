Yarı final serileri üç maç üzerinden oynanacak. Serilerde iki galibiyete ulaşan takımlar finale yükselecek. İlk maçlar 31 Mart 2026'da, ikinci maçlar 3 Nisan 2026'da yapılacak.
Serilerde eşitlik olması halinde üçüncü ve son maçlar 8 Nisan 2026'da oynanacak.
- A Yarı Final Eşleşmesi
Türk Telekom ile Cosea JL Bourg-en-Bresse karşılaşacak.
1. maç: 31 Mart (Cosea JL Bourg-en-Bresse - Türk Telekom)
2. maç: 3 Nisan (Türk Telekom - Cosea JL Bourg-en-Bresse)
3. maç: 8 Nisan (Cosea JL Bourg-en-Bresse - Türk Telekom) (gerekirse)
- B Yarı Final Eşleşmesi
Beşiktaş Gain İstanbul ile Bahçeşehir Koleji, İstanbul karşı karşıya gelecek.
1. maç: 31 Mart (Beşiktaş - Bahçeşehir Koleji)
2. maç: 3 Nisan (Bahçeşehir Koleji - Beşiktaş)
3. 3. maç: 8 Nisan (Beşiktaş - Bahçeşehir Koleji) (gerekirse)
Karşılaşmaların başlama saatleri daha sonra açıklanacak.