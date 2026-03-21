Her yıl 21 Mart’ta kutlanan Nevruz, doğanın uyanışını ve baharın gelişini simgeleyen en köklü geleneklerden biri olarak bugün de coşkuyla karşılanıyor. Orta Asya’dan Mezopotamya’ya uzanan geniş bir coğrafyada binlerce yıldır kutlanan bu özel gün, aynı zamanda yeni yılın başlangıcı olarak kabul ediliyor.

Nevruz’un kelime anlamı “yeni gün” olurken; tarihsel olarak doğanın yeniden canlanmasını, kışın sona ermesini ve umutların tazelenmesini ifade ediyor. Farklı kültürlerde çeşitli ritüellerle kutlanan Nevruz’da ateş yakılması, üzerinden atlanması, halk oyunları ve toplu kutlamalar öne çıkıyor.

Efsanelere göre Nevruz’un kökeni, zalim hükümdara karşı özgürlüğün kazanıldığı gün olarak da anlatılıyor. Bu yönüyle yalnızca mevsimsel bir dönüşüm değil, aynı zamanda direniş ve yeniden doğuşun sembolü olarak da kabul ediliyor.

Türkiye’de özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu başta olmak üzere birçok şehirde kutlanan Nevruz, son yıllarda farklı etkinliklerle ülke genelinde de karşılık buluyor. Meydanlarda yakılan ateşler, müzik ve renkli görüntülerle baharın gelişi kutlanıyor.