Ramazan Bayramı boyunca havaları yağmurlu gitmesi sonucu çevre ilçelere gitmeyen Ankaralı Kale’ye yoğun ilgi gösterdi. Ayrıca Ankara Kalesi, başkente gelenlerin vazgeçilmez durakları arasında.

Altındağ ilçe sınırları içerisinde yer alan Ankara Kalesi tarihi boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapmıştı. Şehrin tepe sırtlarında panoramik manzarası ile Ankara'nın en güzel manzaralarından biri vadeden Ankara Kalesi tarihi dokusuyla da ziyaret edenleri kendisine hayran bırakıyor.

MÜZELER AÇIK

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan restorasyon çalışmalarının ardından kaleye olan ilgi her geçen gün artıyor. Kalede gezilmesi gereken yerlerin başında ise müzeler geliyor.

Bayram nedeniyle, Ankara Kalesi ve çevresinde bulunan Erimtan Arkeoloji Müzesi, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Kelime Müzesi, Rahmi Koç Müzesi de ziyaretçilere açık.

HEDİYELİK EŞYALARA İLGİ VAR

Ankara Kalesi’ne gelen ziyaretçiler en çok hediyelik eşyalara ilgi gösteriyorlar. Magnet, anahtarlık ve el yapımı ürünler satılıyor.

Ayrıca Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıklarını Koruma Dairesi tarafından Kale içerisinde yaptırılan evler ve etrafında bulunan kafeler de hizmet veriyor.