Futbolseverlerin merakla beklediği haftada kritik mücadeleler 4, 5 ve 6 Nisan tarihlerinde oynanacak.

4 Nisan Cumartesi

Kasımpaşa – Kayserispor (14.30)

Gençlerbirliği – Göztepe (14.30)

Gaziantep FK – Alanyaspor (17.00)

Trabzonspor – Galatasaray (20.00)

5 Nisan Pazar

Fatih Karagümrük – Çaykur Rizespor (14.30)

Samsunspor – Konyaspor (14.30)

Antalyaspor – Eyüpspor (17.00)

Fenerbahçe – Beşiktaş (20.00)

6 Nisan Pazartesi

Kocaelispor – Başakşehir FK (20.00)

haftada özellikle Trabzon’da oynanacak Trabzonspor – Galatasaray mücadelesi ile Kadıköy’deki dev derbi haftanın kaderini belirleyebilecek maçlar arasında öne çıkıyor.

Şampiyonluk yarışı ve kümede kalma mücadelesi açısından kritik öneme sahip bu hafta, futbolseverlere yüksek tempolu ve bol heyecanlı karşılaşmalar vaat ediyor.