Afganistan yönetimi, Pakistan’ın ateşkesi ihlal ederek 72 roket saldırısı gerçekleştirdiğini iddia etti. İslamabad yönetimi ise söz konusu suçlamaları reddetti.

Kabil merkezli Tolo News’un haberine göre, Kunar bölgesi Enformasyon ve Kültür Müdürlüğü Enformasyon Şefi Ziaur Rahman Spinghar, Pakistan’ın bölgeye 72 roket saldırısı düzenlediğini ileri sürdü. Spinghar, saldırıların iki ülke arasındaki ateşkesi ihlal ettiğini belirtirken, olayda can kaybı yaşanmadığını ifade etti.

Öte yandan Pakistan basınında yer alan haberlerde, Geo News aracılığıyla İslamabad yönetiminin iddiaları yalanladığı aktarıldı. Pakistan Enformasyon ve Yayıncılık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Pakistan hiçbir ateşkes ihlalinde bulunmamıştır.” denildi.

Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, 18 Mart’ta yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı ve Suudi Arabistan, Katar ile Türkiye’nin talebi üzerine Afganistan’a yönelik askeri operasyonların geçici olarak durdurulduğunu duyurmuştu.

Afganistan yönetimi sözcüsü Zabihullah Mücahid de benzer şekilde operasyonların geçici olarak askıya alındığını açıklamıştı.

Sınır hattında gerilim sürüyor

İki ülke arasındaki gerilim son aylarda artış gösterdi. Pakistan, 22 Şubat’ta, Pakistan Talibanı (TTP) tarafından düzenlendiğini açıkladığı saldırılara karşılık Afganistan sınırında “terör kampı” olarak nitelediği 7 noktayı hedef almıştı.

Buna karşılık Afganistan yönetimi de 26 Şubat’ta sınır hattı boyunca Pakistan’a ait askeri tesislere saldırılar düzenledi. İslamabad yönetimi ise bu saldırılara misilleme yaparak Kabil ve çevresindeki bazı hedefleri vurdu.

Taraflar daha önce de Ekim 2025’te benzer bir kriz yaşamış, Kasım 2025’te ateşkes görüşmeleri için İstanbul’da bir araya gelmişti. Ancak görüşmeler sonuçsuz kalmış ve süreç askıya alınmıştı.

Pakistan, TTP’nin Afganistan’da konuşlandığını ve saldırıları buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddetmeye devam ediyor.