Dijital teknolojilerin hayatın ayrılmaz bir parçası haline gelmesiyle birlikte çocukların sosyal medyayla tanışma yaşı giderek düşüyor. Bu durum, çocuklar için hem önemli fırsatlar hem de ciddi riskler barındırıyor. Uzmanlar, güvenli ve dengeli dijital deneyimin sağlanmasının kritik önem taşıdığına dikkat çekiyor.

Sosyal medya platformları; bilgiye hızlı erişim, kendini ifade etme ve akranlarla iletişim kurma gibi avantajlar sunuyor. Özellikle eğitim içerikleri, yaratıcı paylaşımlar ve çevrim içi topluluklar çocukların sosyal ve bilişsel gelişimine katkı sağlayabiliyor. Ancak bu faydaların ortaya çıkabilmesi için bilinçli kullanım ve doğru yönlendirme gerekiyor.

Öte yandan kontrolsüz ve uzun süreli sosyal medya kullanımı; bağımlılık, dikkat dağınıklığı, siber zorbalık ve mahremiyet ihlalleri gibi riskleri beraberinde getiriyor. Uzmanlara göre, yaşa uygun olmayan içeriklere maruz kalma çocukların psikolojik gelişimini olumsuz etkileyebilirken, dijital görünürlük baskısı özgüven sorunlarına yol açabiliyor.

Uluslararası Af Örgütü Çocukların ve Gençlerin Dijital Hakları Direktörü Hannah Storey, çocukların sosyal medya kullanımına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Storey, sosyal medyanın ifade özgürlüğü ve bilgiye erişim açısından önemli fırsatlar sunduğunu ancak zararlı ve bağımlılık yaratan içeriklerin ciddi endişe oluşturduğunu belirtti.

“Çocukları tamamen dışlamak çözüm değil” diyen Storey, asıl ihtiyacın bu platformların işleyişinde değişiklik yapılması olduğunu vurguladı. Sosyal medya şirketlerinin kullanıcıları çevrim içi tutmak için veri odaklı teşvikler uyguladığını ifade eden Storey, bu durumun bağımlılığı artırdığını söyledi.

Storey, yapılan araştırmalara göre çocuk ve gençlerin sosyal medya kullanımına bağlı olarak uyku problemleri ve dikkat eksikliği yaşadığını belirtti. Ayrıca algoritmaların benzer içerikleri sürekli göstermesi nedeniyle özellikle ruh sağlığıyla ilgili olumsuz içeriklere maruz kalmanın arttığını ve bunun depresif eğilimleri tetikleyebildiğini ifade etti.

“Aşırı kişiselleştirilmiş akışlar çocuklar için yıkıcı olabilir” diyen Storey, sosyal medya platformlarının tasarımında yer alan bağımlılık unsurlarının sistemin temel parçası olduğuna dikkat çekti.

Uzmanlara göre çözüm; ailelerin rehberliği, eğitim politikaları ve platformların sorumluluğunun birlikte ele alınmasından geçiyor. Ayrıca hükümetlerin sosyal medya şirketlerine yönelik düzenlemeler yaparak daha güvenli dijital ortamlar oluşturması gerektiği belirtiliyor.

Çocukların sosyal medyadan tamamen uzak tutulmasının değil, bilinçli ve dengeli kullanımının teşvik edilmesi gerektiğini vurgulayan uzmanlar, hem fırsatlardan yararlanmak hem de risklerden korunmak için çok yönlü bir yaklaşımın şart olduğunu ifade ediyor.